Suudi Arabistan'dan Husi Eleştirisi

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Husilerin şiddet ve gerilimi azaltmak yerine tırmandırmakta ısrar ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Al Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cabir, Suudi Arabistan'ın, Yemen halkının acılarına son verecek kapsayıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla, gerilimi azaltma ve barışa yönelik tüm çabalar ile BM Yemen Özel Temsilcisi'nin gayretlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ve sürdüreceğini" savundu.

Barış çabalarına rağmen Husilerin Yemen'i "dış güçlerin elinde bir piyon haline getirdiği" eleştirisinde bulunan Cabir, "Husi teröristler, Yemen'e veya halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan dış gündemlere hizmet etmek amacıyla gerilimi azalmak ve barış yolu yerine tırmanma ve şiddet yolunu izlemekte ısrar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise Husilerin Yemen'e abluka uygulandığı yönündeki suçlamalarını reddederek, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarının 2026'nın ilk yarısında gıda, yakıt ve inşaat malzemesi taşıyan 300'den fazla gemiyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Riyad ayrıca gemilerini korumak için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı illerini kontrolünde tutuyor.