Suudi Arabistan'dan Su Projelerine 6 Milyar Dolar Destek

Güncel

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gelişmekte olan 60 ülkede su sektöründeki 200'ü aşkın kalkınma projesini desteklemek için 6 milyar dolar finansman sağladıklarını söyledi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, başkent Riyad'da düzenlenen One Water Summit'in (Tek Su Zirvesi) açılış konuşmasında, dünyada su konusundaki zorlukların her geçen gün arttığını ifade etti.

Dünyada artan kuraklık oranlarının çeşitli krizlere yol açarak insan hayatını etkileyen çölleşmeye sebep olduğuna dikkati çeken Bin Selman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan, 2020 yılındaki dönem başkanlığı sırasında ilk defa su konusunu G20'nin yol haritasına dahil etti. Suudi Arabistan ayrıca, dünyada gelişmekte olan 60 ülkede su sektöründeki 200'ü aşkın kalkınma projesine destek olarak 6 milyardan fazla finansman sağladı."

Suudi Arabistan'ın 2027 yılında gerçekleşecek 11. Dünya Su Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlandığını dile getiren Bin Selman, su sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çabaların entegrasyonu için Eylül 2023'te Riyad merkezli "Küresel Su Örgütü"nün kurulduğunu hatırlattı.

Bin Selman, Birleşmiş Milletler'e üye ülkeleri söz konusu örgüte katılmaya davet etti.