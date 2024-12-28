Suudi Arabistan'dan Yemen'e 500 Milyon Dolar Destek

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ADEN, 28 Aralık (Xinhua) -- Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, Suudi Arabistan'ın devlet çalışanlarının maaşlarını ve diğer giderlerini karşılamak üzere Yemen hükümetine 500 milyon ABD doları tahsis ettiğini açıkladı.

Bin Mübarek cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "devam eden cömert desteği" için Suudi Arabistan'a "derin şükran ve minnettarlığını" ifade etti.

Başbakan, "Genel bütçe için 200 milyon ABD doları ile Merkez Bankası için 300 milyon ABD doları tutarındaki dördüncü parti desteğin verilmesi, Suudi Arabistan'ın Yemen halkıyla olan sarsılmaz dayanışmasının bir göstergesidir" dedi.

Yardımın hükümetin kamu çalışanlarının maaşlarını ödemesine, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmesine ve önemli ölçüde değer kaybeden Yemen para birimini istikrara kavuşturmasına olanak sağlayacağını belirten Bin Mübarek, bu sayede ülkedeki piyasa ve ekonominin istikrarına katkıda bulunulacağını vurguladı.

Söz konusu fon, Yemen'in zor durumdaki ekonomisini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan tarafından geçen yıl taahhüt edilen 1,2 milyar ABD doları tutarındaki destek paketi çerçevesinde sağlanıyor. Paket kapsamında daha önce de geçen yıl şubat ve ağustos aylarında 250 milyon ABD doları tutarında ödeme yapılmıştı.

Yemen'de 2014 yılının sonlarından bu yana iç savaş yaşanıyor ve Husiler, uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetine karşı savaşıyor. Suudi önderliğindeki koalisyon, Yemen hükümetine destek vermek için 2015'te Yemen'deki savaşa müdahale etmişti.