Türkiye, Singapur ve Suudi Arabistan arasında tarifeli yolcu ve kargo seferlerinin artırılması konusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Montreal'de düzenlenen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı'nda mutabakat zaptı imzalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Montreal'de düzenlenen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı'nda iki ülke ile sefer artırılması konusunda görüşmelerini tamamladı. Bu kapsamda SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türkiye ile Singapur arasında tarifeli yolcu seferleri, Suudi Arabistan ile de kargo seferleri artırılması konusunda mutabakat zaptını imzaladı.

Singapur ile yapılan anlaşma kapsamında iki ülkenin tayin edilmiş hava yolu işletmelerine tanınan üçüncü ve dördüncü trafik hakları kapsamındaki tarifeli yolcu seferi hakları artırıldı. Hayata geçirilen düzenleme, hava yolu işletmelerine Türkiye ile Singapur arasındaki seferlerini yolcu talebine göre planlamada daha fazla esneklik sağlayacak. İlave sefer imkanlarının kullanılmasıyla iki ülke arasındaki hava ulaşımı bağlantılarının güçlenmesi ve seyahat seçeneklerinin artması bekleniyor.

Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında ise haftalık tarifeli kargo seferi hakkı 14'ten 21 oldu.