Suudi Arabistan, Husilerin Kızıldeniz'deki seyrüsefer tehdidini BM'de kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Husilerin Kızıldeniz'deki seyrüsefer tehdidini BM'de kınadı

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Suudi Arabistan'ın BM Daimi Temsilcisi Vasıl, Husilerin Yemen'de sivillere yönelik saldırılarını kınadı ve grubun Kızıldeniz ile Babülmendeb'de seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Vasıl, bu tırmanışın Suudi topraklarını ve bölgedeki uluslararası ticareti hedef aldığını vurguladı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) ülkenin güneyindeki "sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını" kınayarak, grubun Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditlerinin tehlikesine dikkati çekti.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdülaziz el-Vasıl, BM Güvenlik Konseyinin Yemen oturumunda konuşma yaptı.

Vasıl, Suudi Arabistan'ın "Husilerin ülkenin güneyindeki şehirlerde sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını" belirtti.

Husilerin sivilleri, sivil altyapıyı ve ekonomik tesisleri hedef alma hususunda sistematik bir yaklaşım izlediğini öne süren Vasıl, grubun Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini tehdit ettiğini kaydetti.

Vasıl, Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin hedef alınmasını "aşırı derecede tehlikeli bir suç davranışı" olarak nitelendirdi.

"Husilerin tırmanışının" yalnızca Yemen iç bölgesiyle sınırlı kalmadığına işaret eden Vasil, bu eylemlerin Suudi Arabistan topraklarını hedef almaya ve bölgedeki uluslararası ticaret ile seyrüsefer hareketini tehdit etmeye kadar uzandığını vurguladı.

Maliki, "Koalisyon Komutanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, milli imkanlarını, sivilleri ve sivil nesneleri bu kötü niyetli saldırılardan korumak için gerekli sorumlulukla hareket edecektir." ifadelerini kullandı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt, Abha ve Cizan şehirlerine yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Husilerin Kızıldeniz'deki seyrüsefer tehdidini BM'de kınadı - Son Dakika

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