Suudi Arabistan İHA Saldırılarını Engelledi

RİYAD, 29 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan, hava savunma sistemlerinin ülkenin doğusundaki petrol tesislerini hedef alan insansız hava araçlarını (İHA) engelleyerek imha ettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İHA'ların "İran destekli" milisler tarafından Irak topraklarından fırlatıldığını söyledi.

Maliki, Suudi Arabistan'ın topraklarını ve kaynaklarını savunma hakkı olduğunu vurgulayarak, karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtti.

Suudi Arabistan iki gündür Irak topraklarından yapılan saldırılara hedef olduğunu bildiriyor.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, Irak topraklarından fırlatılan ve petrol tesislerini hedef alan İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu belirtilmişti.