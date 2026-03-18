Suudi Arabistan, İHA ve Füze Saldırısını Engelledi

18.03.2026 03:56
Suudi Arabistan, doğusunda 13 İHA ve bir balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle düşürdü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava sahasında bir balistik füze ve 13 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna yönelik yeni İHA saldırılarının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, 13 İHA'nın doğu bölgesinde savunma sistemlerince imha edildiği ifade edilirken, İHA'ların kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda yer alan el-Harc vilayetine doğru bir balistik füzenin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma füzesinden bazı parçaların Prens Sultan Hava Üssü civarına düştü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğudaki el-Harc vilayetinde saldırı tehdidi nedeniyle sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 04:17:29. #7.13#
