Suudi Arabistan ile Bahreyn Arasında Çeşitli Alanlarda Anlaşma İmzalandı

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Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında enerji, ekonomi, finans, hukuk, kültür, eğitim, sağlık ve haberleşme gibi çeşitli alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent Riyad'da Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Bahreyn Mumtalakat Holding tarafından 5 milyar dolarlık yatırımla Kasım 2022'de kurulan Suudi-Bahreyn şirketinin ilk ofisinin açılışı yapıldı.

Görüşmede, Bahreyn'de 2024 yılının ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan Kral Abdullah Medical Şehir Hastanesi'nin inşaatının tamamlanmasının yanı sıra yapay zeka, ağ ve elektronik bağlantı ve veri paylaşımıyla ilgilenen özel sektör kurumları ile eğitim fırsatlarının başlatılmasına ilişkin bir dizi projenin tamamlandığı açıklandı.

Ayrıca Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında enerji, ekonomi, finans ve finansal piyasalar, hukuk, kültür, eğitim, yönetim gelişimi, sağlık, televizyon, radyo ve haber alanlarında anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.