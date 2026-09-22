Suudi Arabistan, Irak'ın 25 tanker iddiasını yalanladı, artışı gerilime bağladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Irak'ın 25 tanker iddiasını yalanladı, artışı gerilime bağladı

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Irak, Suudi Arabistan'ın 25 tanker satın aldığını ve bunun taşıma maliyetlerini artırdığını iddia etti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı iddiayı yalanladı, artışı bölgedeki askeri gerilim, gemi saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklara bağladı.

Irak, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığı ve bunun Irak petrolünün taşıma maliyetlerindeki artışa neden olduğunu iddia ederken, Suudi Arabistan bu açıklamaları yalanladı.

Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed Hudayr ve Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ali eş-Şatri, Irak Meclisi oturumunda Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığı ve bunun Irak petrolünün taşıma maliyetlerindeki artışla bağlantılı olduğu yönünde açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada Iraklı yetkililerin açıklamaları reddedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 25 petrol tankeri satın aldığı yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Petrol taşıma maliyetlerindeki keskin artışın bölgedeki askeri gerilim, gemilere yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığı ifade edildi.

Bu gelişmelerin nakliye riskleri ve sigorta maliyetlerini artırdığı, bölgede çalışmaya hazır tanker sayısını azalttığı belirtilen açıklamada, Irak petrolünün taşıma maliyetlerindeki artışın Suudi Arabistan'a bağlanmasının gerçek nedenleri yansıtmadığı savunuldu.

Kaynak: AA
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