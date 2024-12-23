Suudi Arabistan Kabil Büyükelçiliğini Yeniden Açtı

Güncel

KABİL, 23 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açarak diplomatik faaliyetlerine başladı.

Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Suudi Arabistan'ın Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı'nın kardeş Afgan halkına hizmet sunma arzusu doğrultusunda 22 Aralık'tan itibaren Kabil'deki diplomatik faaliyetlerin tekrar başlatılmasına karar verildi" ifadesi yer aldı.

Suudi Arabistan, ABD öncülüğündeki güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve savaşın yıkıma uğrattığı ülkede mevcut geçici hükümetin Ağustos 2021'de iktidarı devralmasının ardından Kabil'deki diplomatlarını geri çekmişti.