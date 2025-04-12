Suudi Arabistan Kaçak Hac Ziyaretlerini Engelleyecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan Kaçak Hac Ziyaretlerini Engelleyecek

Suudi Arabistan, 29 Nisan'dan itibaren hac vizesi dışındaki tüm vizelilerin Mekke'ye girişini yasakladı.

12.04.2025 22:46
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Suudi Arabistan, "kaçak hac" ziyaretini engellemeye yönelik tedbirler kapsamında, 29 Nisan'dan itibaren Hac vizesi hariç her türlü vize sahiplerinin Mekke'ye girişine veya Mekke'de kalmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hac vizesi sahipleri hariç her türlü vize sahiplerinin 1 Zilkade 1446 (29 Nisan 2025) tarihinden itibaren Mekke kentine giriş ve çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, umre ibadeti yapacakların Suudi Arabistan'a girişleri için son tarihin 13 Nisan, çıkışlar için ise son günün 29 Nisan olacağı belirtildi.

Umre vizesi verilmesi işleminin 10 Haziran'a kadar durdurulacağı belirtilen açıklamada, "Kutsal başkente (Mekke) girebilmek için çalışma izni, Kutsal Başkent İdaresi tarafından verilmiş oturma izni veya geçerli bir hac vizesi olması gerekir." denildi.

Suudi Arabistan, 2024 hac sezonu boyunca çok sayıda insanın izin almadan ibadetlerini yerine getirmek için Mekke'ye gizlice girmesi nedeniyle altyapı ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskı artınca "kaçak hac" ziyaretlerini engellemeye yönelik tedbirler almaya başlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Kaçak Hac Ziyaretlerini Engelleyecek - Son Dakika

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