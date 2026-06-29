Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den İsrail'e Kınama

Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün, İsrail ordusunun Suriye topraklarına düzenlediği saldırıları ve Kuneytra ile Dera illerini topçu atışlarıyla hedef almasını kınayarak, bu uygulamaların bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgedeki açık saldırılarının sürdüğü belirtilerek, son olarak Suriye topraklarına yönelik ilerlemeler ile Kuneytra ve Dera illerinin topçu atışlarıyla hedef alınmasının kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, işgal güçlerinin güvenli sivilleri korkutmasını ve uluslararası hukuk ile uluslararası teamülleri ihlal etmesini tamamen reddetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Suriye topraklarının egemenliğine yönelik saldırılarını durdurmasının ve bölgenin güvenliği ile istikrarını korumak amacıyla 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyulmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelediği kaydedildi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail ordusunun Suriye topraklarında Kuneytra ve Dera illerinde gerçekleştirdiği sızma eylemleri, bazı bölgeleri hedef alan topçu saldırıları ve Suriye hava sahasındaki uçuşların kınandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların "Suriye'nin egemenliğine yönelik açık bir ihlal ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olduğu ifade edildi.

Katar'ın, İsrail'in Suriye'ye yönelik bu saldırılarının sürmesinin bölgedeki gerilimi artıracağı ve güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik çabaları zayıflatacağı aktarıldı.

Doha yönetimi, uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirme, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlama ve tekrarlanan saldırılar ile ihlallerinden sorumlu tutma" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca Katar'ın Suriye hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin sürdüğü kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarının son örneğinin Kuneytra ve Dera'daki sızmalar ve topçu atışları olduğu belirtilerek, bu eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olduğu ifade edildi.

Bakanlık Sözcüsü Fuad el-Mecali, söz konusu saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayarak, bunların Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını hedef alan tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ürdün'ün Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdürdüğü kaydedildi.

Ürdün ayrıca uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını durdurması ve uluslararası hukuka uyması için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Kuneytra ve Dera illerinde Suriye topraklarına yönelik sızmalarını, bölgeye yönelik topçu atışlarını ve bunun siviller arasında korku oluşturmasını kınamıştı.

Bakanlık, İsrail saldırılarının Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtmişti.

Suriye makamları, saldırıların bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini, sivillerin yaşadığı sıkıntıları artırdığını ve daha fazla gerilim riskini yükselttiğini ifade etmişti.

İsrail güçlerinin son dönemde Suriye'nin güneyinde askeri hareketliliğini artırdığı, Dera ve Kuneytra illerinde bazı bölgelere girdiği, askeri noktalar oluşturduğu ve zaman zaman topçu atışları düzenlediği bildiriliyor.