Suudi Arabistan, Lübnan'a Destek Verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı ülkesine davet ederek, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik adımlarına destek verdiğini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Selman ile Avn telefonda görüştü.

Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bin Selman, Suudi Arabistan'ın mevcut süreçte Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Bin Selman, Avn'ın "Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik adımlarını" desteklediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Lübnan hükümetinin belirlediği öncelikler doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda desteğe hazır olduğunu yineleyen Veliaht Prens Bin Selman, Avn'ı iki ülkeyi ilgilendiren konuları ele almak üzere Suudi Arabistan'a davet etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn da davet için teşekkür ederek, ziyareti memnuniyetle gerçekleştireceğini dile getirdi.

Avn, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Washington'da dün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmişti.

Avn'ın ayrıca, 21 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın ABD ziyareti, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor. ABD ara buluculuğunda 26 Haziran 2026'da imzalanan çerçeve anlaşması, İsrail'in işgal ettiği tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini öngörmesine rağmen saldırılar devam ediyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.