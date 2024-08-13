Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı

Suudi Arabistan, yüzlerce fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, uluslararası topluma 'İsrail ihlallerinin durdurulması' yönünde tutum takınması çağrısında bulundu.

13.08.2024 19:12
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Suudi Arabistan, yüzlerce fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak, uluslararası topluma "İsrail ihlallerinin durdurulması" yönünde tutum takınması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesin ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin ve Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya aleni olarak tekrarladığı baskınların en güçlü ifadelerle kınandığı belirtildi.

"Dini kutsallara saygı göstermenin öneminin" vurgulandığı açıklamada, "uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi statüsünün sürekli ihlal edilmesinin ve dünya çapında milyonlarca Müslümanın provoke edilmesinin sonuçları" konusunda uyarıda bulunuldu.

Suudi Arabistan, uluslararası topluma, "İsrail'in uluslararası hukuka ve ilgili uluslararası kararlara yönelik sürdürdüğü ihlalleri durdurma konusunda sorumluluğunu yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Sabah saatlerinden itibaren, Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve İsrail Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2250 kadar fanatik Yahudi Aksa'ya baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

Kaynak: AA

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