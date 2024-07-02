Suudi Arabistan, Şarkiyye eyaleti ve Rubülhali'de yeni petrol ve doğalgaz yatakları keşfetti

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RİYAD, 2 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Şarkiyye eyaleti ve Rubülhali'de yeni petrol ve doğalgaz yataklarının keşfedildiğini duyurdu.

Suudi Basın Ajansı'nın Pazartesi günkü haberine göre, Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Saudi Aramco'nun yedi petrol ve doğalgaz yatağı keşfettiğini söyledi.

Keşifler arasında Şarkiyye eyaletinde konvansiyonel olmayan iki petrol sahası ve bir Arap hafif petrolü yatağı, Rubülhali'de ise iki doğal gaz sahası ve iki doğal gaz yatağı yer alıyor.