Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ebha ve Hamis Muşayt'ta alarm verdi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ebha ve Hamis Muşayt'ta alarm verdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ebha ve Hamis Muşayt'ta erken uyarı sistemiyle tehlike alarmı verildiğini, ardından tehlikenin geçtiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise füze ve İHA görüntülerini paylaşmanın hukuki sorumluluk doğuracağı uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ebha ve Hamis Muşayt kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini, daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ebha ve Hamis Muşayt kentlerinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, her iki kentte de tehlikenin geçtiği belirtilerek halktan güvenlikleri için Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uymayı sürdürmeleri, toplanmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da füze ve insansız hava araçlarına müdahale anları ile bunların düştüğü yerlere ilişkin görüntü çekmenin, bilgi yayımlamanın veya paylaşmanın hukuki sorumluluk doğuracağı uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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