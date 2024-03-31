Suudi Arabistan Turizm Geliri 2023\'te Rekor Seviyeye Ulaştı

RİYAD, 31 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ı 2023 yılında ziyaret eden turistler, toplam 135 milyar Suudi Arabistan riyali (36 milyar ABD doları) tutarında rekor harcama yaptı.
Suudi Turizm Bakanlığı Cumartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu tutarın, turistlerin 94,5 milyar Suudi Arabistan riyali harcadığı 2022 yılına göre yüzde 42,8 artışa işaret ettiğini belirtti.
Öte yandan diğer ülkelere turist olarak giden Suudi vatandaşlarının yaptığı harcamalar, 2022'de 59,7 milyar Suudi Arabistan riyali iken 2023'te 86,9 milyar Suudi Arabistan riyaline yükseldi.
Bakanlık, 2023 yılında yaklaşık 48 milyar Suudi Arabistan riyaline ulaşan turizm bilançosu fazlasının, 2022 yılında kaydedilen 34,9 milyar Suudi Arabistan riyali tutarı aştığını bildirdi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli, seçimlerin bütün siyasi partilere ve adaylara başarılar diledi ve milletin daha güzel günler ve seçimler yaşamasını temenni etti.
Van'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için oy kullanan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, oy kullandıktan sonra stres atmak için aileleriyle sahilde vakit geçirdi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde beklediklerini belirtti. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
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