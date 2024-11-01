Suudi Arabistan ve Çin İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan ve Çin İşbirliğini Güçlendiriyor

Suudi Arabistan ve Çin İşbirliğini Güçlendiriyor

Suudi Maliye Bakanı, Çin ile yeşil endüstri ve teknoloji alanında işbirliğini artıracaklarını belirtti.

01.11.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİYAD, 1 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Suudi Arabistan'ın, Çin'den yeşil endüstriyle ilgili bir şeyler öğrenmeye ve Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Bakan Salı günü başlayan 8. Gelecek Yatırım Girişimi konferansı sırasında Xinhua'ya verdiği özel röportajda, "Çin yeşil endüstri ve yenilenebilir enerji alanında tüm dünyaya öncülük ediyor. Otomobil, batarya ve robotik gibi dünyanın takip etmeye çalıştığı pek çok teknolojisi var. Çin ile aramızdaki işbirliğine yönelik yaklaşımın daha da artması için çalışıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan-Çin ortaklığını "stratejik" ve "çok önemli" olarak nitelendiren bakan, Çin'in Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu, ancak "ortaklığın sadece ticaretle sınırlı olmayıp" teknoloji, ekonomi ve kültür alanlarında da işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Çin'e Mayıs ayında yaptığı ziyareti hatırlatan Cedan, "Çin ekonomisinde kaydedilen ilk elden gelişmeler ve önemli başarılardan" takdirle bahsetti ve o dönemde iki ülke arasında yapılan görüşmelerden ve finansal hizmetler ve diğer alanlarda imzalanan ikili anlaşmalardan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin kısa süre önce 2025 yılını Suudi Arabistan-Çin Kültür Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan bakan, bunun "iki ülke arasındaki ortaklığın hem devletler arasında hem de halklar arasında kurulmuş olduğunun önemli bir işareti" olduğunu vurguladı.

Cedan, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma felsefesi ile Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu arasındaki ortak noktaların altını çizerek, her ikisinin de "hükümetin büyük desteğiyle tanıtılan ve yürütülen" uzun vadeli planlar olduğunu belirtti.

Bakan, "Böyle bir kararlılık, uygulama kabiliyeti ve uzun vadeli vizyona sahip Çin'in dünyanın gıpta ettiği bir ülke olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çin ekonomisinin zirve yaptığı ve büyüme modelinin artık tükendiği yönünde Batılı medya kuruluşlarında son zamanlarda çıkan haberlerle ilgili, "Çin dünya ekonomisinin en parlak yıldızıdır ve tüm dünya da bunun farkındadır" diye konuşan bakan, söz konusu iddiaları reddetti.

Bakan, "Ekonomisinin yavaşladığına dair basındaki dedikodulara rağmen Çin, yüzde 4,8 oranında büyüyor. Tüm zorluklar karşısında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri konumunda" dedi.

Çin hükümetinin ekonomiye verdiği "güçlü destekten" etkilendiğini ifade eden Cedan, finans sektöründekiler de dahil olmak üzere son teşvik paketlerinin "hükümetin duyarlılığını gösterdiğini ve hükümet yetkililerinin ekonomiden anladığını açıkça kanıtlar nitelikte olduğunu" söyledi.

Bakan, dünya genelinde çatışmaların tırmandığı bir ortamda "sadece bulundukları bölgede değil tüm dünyada, halklarının faydasına olacak şekilde daha fazla sükunet sağlayıp gerilimi azaltmak" üzere Çin ile çalışmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bakan, Suudi Arabistan ve Çin'in, başta düşük gelirli ülkeler ve gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere Küresel Güney'in karşılaştığı zorlukların Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla ve G20 gibi platformlarda ele alınmasına ortaklaşa katkıda bulunabileceğini belirtti.

Cedan, "Sadece halklarımız ve ekonomilerimiz için değil, aynı zamanda dünyanın geri kalanı için de istikrar ve büyümeyi sağlamak üzere doğru olanı yapmak konusunda çok net ve ortak noktalarımız var" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Maliye, Kültür, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Çin İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Çin İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.