Suudi Arabistan ve Filistin Görüşmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze ve Batı Şeria'yı görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, başkent Riyad'da Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ile bir araya geldi.

Bin Ferhan-Şeyh görüşmesinde Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmelerin yanı sıra ortak işbirliğini geliştirme yolları, bölgesel koşullar ve bunları çözmek için yapılan çalışmalar ele alındı.