Suudi Arabistan ve Fransa İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan ve Fransa İlişkilerini Güçlendiriyor

05.05.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ve Fransa Dışişleri Bakanları, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un, ikili ve bölgesel ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bin Ferhan'ın ülkeye resmi ziyarette bulunan mevkidaşı Barrot ile Riyad'da bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, Bin Ferhan ve Barrot'un Suudi Arabistan ve Fransa arasındaki ortak çıkarlar ve ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldığı kaydedildi.

Bakanların, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirerek, bu gelişmelerin güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımalarını görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Halid bin Bender, Dışişleri Bakanının Lübnan İşlerinden Sorumlu Danışmanı Yezid bin Muhammed, Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Büyükelçi Suud es-Sati ve Avrupa İşleri Dairesi Müdürü Büyükelçi Abdurrahman el-Ahmed'in de hazır bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Fransa İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 23:52:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Fransa İlişkilerini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.