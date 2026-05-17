Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bölgesel gelişmeleri ve ABD ile İran arasındaki gerilimin düşürülmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, iki bakan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Bin Ferhan ile Abdulati arasındaki görüşmede, bölgesel gelişmeler, tansiyonun düşürülmesi için yürütülen ortak çalışmalar ile ABD ve İran arasında Pakistan arabuluculuğundaki müzakere sürecinin ele alındığı kaydedildi.