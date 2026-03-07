Suudi Arabistan ve Pakistan, İran Saldırılarını Görüştü - Son Dakika
Suudi Arabistan ve Pakistan, İran Saldırılarını Görüştü

07.03.2026 06:54
Suudi Arabistan ve Pakistan, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını başkent Riyad'da ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, " İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını" ele aldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki "ortak stratejik savunma anlaşması çerçevesinde İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve bu saldırıların durdurulmasına yönelik yollar" ele alındı.

Söz konusu saldırıların bölgenin güvenliği ve istikrarına hizmet etmediği vurgulanan görüşmede, taraflar İran'ın "sağduyu ve aklın sesini öncelemesi ve yanlış hesaplardan uzak durması" temennisinde bulundu.

Görüşmede Suudi Arabistan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Feyyad er-Ruveyli, Savunma Bakanı İstihbarat İşleri Danışmanı Hişam Seyf ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Sekreteri Tümgeneral Muhammed Cevad Tarık da hazır bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Suudi Arabistan ve Pakistan, İran Saldırılarını Görüştü
