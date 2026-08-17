Suudi Arabistan ve Sudan'dan İkili İlişkilere Vurgu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim Ahmed İbrahim ile görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bin Ferhan'ın mevkidaşı İbrahim ile başkent Riyad'da bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından iki bakanın başkanlığında iki ülke heyetlerinin Siyasi İstişare ve Takip Komitesi toplantısının düzenlendiği aktarıldı.

Toplantıda, ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilip güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı, bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği ve bu konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan ve Sudan'ın ikili ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam etme konusundaki kararlı oldukları da vurgulandı.