Suudi Arabistan ve Ürdün'den Filistin'e Destek

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in devam eden saldırıları karşısında Filistin ve Lübnan'a tam destek verdiklerini belirtti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman ile Kral Abdullah başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları çeşitli alanlarda geliştirme fırsatlarının yanı sıra Arap ve İslam dünyasındaki meseleler" ele alındı.

Taraflar ayrıca "bölgede güvenlik ve istikrar konuları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması ve gerilimin düşürülmesi çabalarını" görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Ürdün Kralı, "Filistin ve Lübnan halkına tam destek verdiklerini ve acılarını hafifletmek için insani yardım sağlamaya devam edeceklerini" belirtti.

Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile oğlu Veliaht Prens Hüseyin, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda, Veliaht Prens bin Selman ve bazı üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.