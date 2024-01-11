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Suudi Arabistan ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Gazze'deki Gelişmeleri Değerlendirdi - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Gazze'deki Gelişmeleri Değerlendirdi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Gazze'deki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması konuları ele alındı.

Suudi Arabistan ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Gazze\'deki Gelişmeleri Değerlendirdi
11.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:13
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile Gazze'deki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği belirtildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, başkent Riyad'da Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliği alanlarını geliştirmenin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel ve uluslararası sahada yaşanan gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı sağlamaya dönük çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA
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