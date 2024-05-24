Suudi Arabistan Veliaht Prensi İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı diledi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı diledi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Bin Selman, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekiler için Muhbir'e taziyelerini ileterek, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

24.05.2024 21:27
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir'e, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bin Selman, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekiler için Muhbir'e taziyelerini ileterek, ölenlere Allah'tan rahmet diledi.

İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir de iyi dileklerinden dolayı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'a teşekkür etti.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli düzeylerde gelişmesine övgüde bulunurken çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurguladı.

Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 7 yıl aradan sonra Suudi Arabistan ile ilişkiler yeniden kurulmuştu.

? Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı diledi - Son Dakika

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