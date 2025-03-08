Suudi Aramco'dan Çin Pazarına Vurgu

RİYAD, 8 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın petrol devi Suudi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Emin Nasır, Çin pazarının şirket için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Nasır, şirketin 2024 yılı gelirlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında özellikle petrokimya ve yeni enerji sektörlerinde artan yatırımlarla Çin'le işbirliğini derinleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Çin'i ham petrol ihracatında Suudi Aramco'nun kilit önemdeki bir pazarı olarak nitelendiren Nasır, Çin'in aynı zamanda şirketin petrokimya stratejisinde de önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

Nasır, "Çin, rafineri ve petrokimya sektörü özellikle petrokimyasallar konusunda dünyanın en ileri standartlarına ulaşmış durumda. Bu da Suudi Aramco için önemli işbirliği fırsatları sunuyor" dedi.

Yatırım planlarına da değinen Nasır, şirketin Çin'deki birkaç büyük yatırım projesinde aktif ilerleme kaydettiğini ve söz konusu projelerin sorunsuz şekilde ilerlediğini ifade etti. Nasır, Sinopec gibi Çinli şirketlerle stratejik işbirliğini genişleterek yeni ortak yatırım fırsatlarını araştırdıklarını da dile getirdi.

Nasır, "Çin pazarı ve Çinli ortaklar, Suudi Aramco'nun küresel stratejisinde merkezi konumda olmayı sürdürecek. Karşılıklı büyümeyi sağlamak için daha fazla Çinli ortakla işbirliği yapmayı iple çekiyoruz" diye konuştu.