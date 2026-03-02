Suudi Aramco Tesisi'nde Yangın

Suudi Arabistan'ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura Limanı'ndaki Suudi Aramco tesislerinde sabah saatlerinde yangın çıktığı ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği belirtildi.

Yerel kaynaklara göre, yangının, sabah saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından başladığı belirtildi.

Yangının ardından tesisten yoğun dumanlar yükseldi. Yangın, tesisin güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına aldı.

Aramco rafinerisinin önlem amaçlı olarak geçici süreyle kapatıldığı kaydedilirken, resmi makamlardan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.