Suudi Bakan Bin Ferhan, Hürmüz'de seyrüsefer özgürlüğü uyarısı yaptı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Ferhan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Bölgede sürekli yükselen tansiyonun, çatışmanın kapsamını genişlettiğini belirten Bin Ferhan, mevcut gelişmeler göz önüne alındığında, önceliğin gerilimin azaltılması ve diplomatik çabaların önünün açılması olması gerektiğini ifade etti.

Bin Ferhan, Körfez ülkelerinin güvenliğinin, devletlerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulmadan, işlerine karışmaktan vazgeçilmeden ve anlaşmazlıklar barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmadan sağlanamayacağını vurguladı.

Hürmüz Boğazı ve diğer tüm su yollarında seyrüsefer özgürlüğünün ve ticari gemilerin güvenliğinin korunmasının önemine işaret eden Bin Ferhan, bu konularda yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel pazarlar, tedarik zincirleri ve ekonomik büyümeyi etkileyeceğini belirtti.

Bin Ferhan, ülkesine yönelik saldırılarla ilgili "Suudi Arabistan, toprak bütünlüğünün ve kaynaklarının tehlikeye atılmasına izin vermez." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan dün, Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneyindeki Cazan bölgesinde bulunan Et-Tıval kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaralandığını, bir cami ile bazı ev ve otomobillerde hasar meydana geldiğini açıklamıştı.