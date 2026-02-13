Suudi Bakan'dan Gazze Uyarısı - Son Dakika
Suudi Bakan'dan Gazze Uyarısı

13.02.2026 18:13
Faysal bin Ferhan, Gazze'deki saldırıların durmadığını ve istikrar gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail ihlallerine dikkati çekerek, "Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde akan kan durmadı." dedi.

Suudi Arabistan medyasına göre Bin Ferhan, 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026) kapsamındaki bir panelde konuştu.

Filistin'deki gelişmelere değinen Bin Ferhan, "İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'nin birliği korunmalıdır. Batı Şeria ve Gazze'nin birliği için ise Gazze Şeridi'nde istikrarın sağlanması gerekir." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal eden saldırılarına devam ettiğine vurgu yapan Bin Ferhan, "Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde akan kan durmadı. Gazze'de öldürülmeye son verilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerekir." diye konuştu.

"Küresel sistem artık olması gerektiği gibi işlemiyor." diyen Bin Ferhan, Ukrayna'daki savaşın da "eski dünya düzeni" hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini ifade etti."

Bakan Bin Ferhan, "Avrupa, eski dünya düzeninin en büyük destekçisiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

