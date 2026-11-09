Suudi Enerji Bakanlığı, Medine'de boru hattı hedef alınınca yangın çıktığını bildirdi

Suudi Enerji Bakanlığı, Medine'de boru hattı hedef alınınca yangın çıktığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Medine bölgesinde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alınması sonucu yangın çıktığını açıkladı. Bakanlık, yangının boru hattında meydana geldiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Medine bölgesinde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın hedef alınması sonucu yangın çıktı
Kaynak: AA
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