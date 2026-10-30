Suudi Sivil Savunma, Cazan'da erken uyarı sistemini devreye aldı, tehlike geçti - Son Dakika
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Suudi Sivil Savunma, Cazan'da erken uyarı sistemini devreye aldı, tehlike geçti

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Suudi Arabistan'ın Sivil Savunma Müdürlüğü, güneybatıdaki Cazan bölgesinde erken uyarı sistemini devreye aldığını duyurdu ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi. Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada bölgede tehlikenin geçtiği belirtildi.

Suudi Arabistan, ülkenin güneybatısındaki Cazan bölgesinde erken uyarı sistemini devreye aldığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, söz konusu bölgedeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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