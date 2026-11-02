Suudi Sivil Savunma, Taif ve Necran için erken uyarı sistemini devreye aldı - Son Dakika
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Suudi Sivil Savunma, Taif ve Necran için erken uyarı sistemini devreye aldı

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Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü Taif, Necran, Abha ve Hamis Muşayt için erken uyarı sistemini devreye aldı, sakinlere uyarı mesajı gönderdi. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirilirken Arap Koalisyonu, Husilerin ateşlediği balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin hedefindeki Suudi Arabistan'ın Taif ve Necran vilayetleri ile Abha kenti ve Hamis Muşayt bölgesi için erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Taif ve Necran vilayetleri ile Abha kenti ve Hamis Muşayt bölgesi için erken uyarı sisteminin etkinleştirildiği, bölge sakinlerinin cep telefonlarına tehlikeye ilişkin uyarı mesajları gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, telefonlarına uyarı mesajı gelen kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

Ancak tehlikenin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Husiler, Suudi Arabistan'ı balistik füzeyle hedef aldı

Öte yandan Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine doğru ateşlenen balistik füzenin imha edildiğini açıkladı.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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