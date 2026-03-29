Suudi ve Mısırlı Bakanlar Görüşmesi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, Bin Ferhan'ın Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Dörtlü toplantı öncesi gerçekleşen görüşmede iki bakanın bölge istikrarına katkıda bulunmak ve gerginliğin tırmanmasının önüne geçmek için ortak hareket etme yollarını görüştüğü ifade edildi.

Öte yandan Bin Ferhan'ın, "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na da katıldığı aktarıldı.

Bölgedeki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, ABD/İsrail-İran arasındaki savaş nedeniyle yaşanan krizin kontrol altına alınması, bölgesel güvenlik ve istikrarın artırılması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.