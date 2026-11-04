Suudi ve Pakistanlı dışişleri bakanları bölgesel krizleri telefonla görüştü

Suudi ve Pakistanlı dışişleri bakanları bölgesel krizleri telefonla görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede krizlere diplomatik çözüm çabalarının gerilimleri azaltıp güvenlik ve istikrarı artıracak şekilde sürdürülmesinin önemi vurgulandı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gerilimlerin azaltılması ve krizlere diplomatik çözümler bulunması konusunu ele aldı
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Dar, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Görüşmede, gerilimlerin azaltılmasına, güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkı sağlayacak şekilde bölgedeki krizlere yönelik diplomatik çözüm çabalarının kararlılıkla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?