Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Katar Emiri Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Veliaht Prens Bin Selman, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ile bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çabalar değerlendirildi.