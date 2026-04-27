Şuuru yitiren kaymakam AKP'li çıktı!

27.04.2026 18:02
Dini alet ederek yaptığı açıklama ile tepki toplayan ve hakkında soruşturma açılan Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün, AKP'den aday olduğu ortaya çıktı.

Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıktı. Besmele ile başlayıp dini alet ederek siyasi mesaj yayımlayan Eligül, 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiası üzerine açıklama yapmış, ardından paylaşımı silmişti. Ankara Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı. Eligül'ün yaptığı açıklamada, kamu gücünü kullanarak zulüm edenlere ve yolsuzluk yapanlara tepki gösterdiği, kendisine yönelik saldırıların doğru yolda olduğunun göstergesi olduğunu belirttiği görüldü. Muharrem Eligül, 1983 Kırıkkale doğumlu olup, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapmıştır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
