Şuuru yitiren kaymakam AKP'li çıktı!

Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ün 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıktı. Besmele ile başlayıp dini alet ederek siyasi mesaj yayımlayan Eligül, 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiası üzerine açıklama yapmış, ardından paylaşımı silmişti. Ankara Valiliği konuyla ilgili inceleme başlattı. Eligül'ün yaptığı açıklamada, kamu gücünü kullanarak zulüm edenlere ve yolsuzluk yapanlara tepki gösterdiği, kendisine yönelik saldırıların doğru yolda olduğunun göstergesi olduğunu belirttiği görüldü. Muharrem Eligül, 1983 Kırıkkale doğumlu olup, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık ve vali yardımcılığı yapmıştır.