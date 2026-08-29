Süvarinin İzi: 104. Yıl Motosiklet Etkinliği

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı kapsamında 960 motosikletli, "Süvarinin izinden" etkinliği için Kocatepe'de bir araya geldi.

Kocatepe'de Türk bayrağı açan katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Katılımcılar, daha sonra 180 kilometrelik rotayı katetmek için motosikletleriyle Kocatepe'den hareket etti.

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyük Taarruz'da 5. Süvari Kolordusunun izlerini takip eden rotada sürüş yapacaklarını söyledi.

"Süvarinin izinden" adını verdikleri etkinliğin bu yıl yedincisinin düzenlendiğini kaydeden Kuru, "Yaklaşık 25-30 kişiyle başladığımız sürüşümüzden bu yana 7 yıl geçti. Yaklaşık bin motosikletliyle 180 kilometrelik rotaya başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam etmesini bekliyoruz." dedi.