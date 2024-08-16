Suveyda'da Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yılında geniş katılımlı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Suveyda'da Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yılında geniş katılımlı gösteri düzenlendi

Suveyda ilinde Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteri düzenlendi. Protestocular, barış ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

16.08.2024 19:17
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TEL Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteri düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suveyda il merkezindeki Onur Meydanı'nda yüzlerce sivil bir araya gelerek Beşşar Esed rejimini protesto etti.

Özgür Suriye Ordusu bayrakları ile Dürzi topluluğun bayrağını taşıyan protestocular, "Tüm Suriyeliler için barış", "Özgürlüğe bir yıl ve devam ediyoruz", "Özgürlük" ve "Yola devam ediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suveyda'daki protestolar

Beşşar Esed rejiminin, 16 Ağustos 2023'te aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Suveyda'da birçok noktada gösteriler başlamıştı.

Rejimin ekonomik politikalarına ve keyfi uygulamalarına tepki olarak şoförler kontak, esnaflar kepenk ve bölge halkının kurduğu yerel silahlı gruplar, Şam'a giden ana yolları kapatmıştı.

İlerleyen süreçte, protestocular devlet dairelerin ön cephelerindeki Beşşar Esed ile kardeşi Basel ve babası Hafız Esed'in fotoğraflarını yırtıp kaldırmış, iktidardaki Baas Partisinin tüm ofis çalışanlarını ilden kovmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Beşşar Esed rejimi, protestoları bastırmak için Suveyda'ya askeri yığınak yapmıştı. Bunun üzerine kentteki Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilde gerginliğin yükselmesine karşı uyarıda bulunarak, "geri adım atmayacaklarını ve barışçıl gösterilerin süreceğini" vurgulamıştı.

Suveyda'da rejim ordusu ile yerel silahlı grupları arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suveyda'da Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yılında geniş katılımlı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suveyda'da Beşşar Esed rejimi karşıtı protestoların birinci yılında geniş katılımlı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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