Süveyş Kanalı'nda geçişler sürüyor, ağustos geliri 567,1 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Süveyş Kanalı'nda geçişler sürüyor, ağustos geliri 567,1 milyon dolara ulaştı

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Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalın güvenli olduğunu ve gemi geçişlerinin düzenli sürdüğünü açıkladı. Rabi, ağustos gelirinin 2025'in aynı dönemine göre yüzde 56,7 artışla 567,1 milyon dolara çıktığını, kanaldan 1358 geminin geçtiğini belirtti.

Mısır, dünyanın en önemli deniz geçiş yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nın "güvenli" olduğunu ve kanal üzerinde deniz seyrüseferinin normal şekilde devam ettiğini duyurdu.

Mısır Süveyş Kanalı İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Ulaştırma Bakanlığı Deniz Taşımacılığı Sektörü tarafından İskenderiye kentinde düzenlenen 2026 Dünya Denizcilik Günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşma yaptı.

Rabi, Süveyş Kanalı'nın güvenli olduğunu, gemi geçişlerinin düzenli bir şekilde sürdüğünü ve geçen ağustos ayında elde edilen gelirin 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 56,7 artarak 567,1 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Süveyş Kanalı'nın seyrüsefer trafiğinin düzenli ve sunulan hizmetlerin yüksek verimlilikte olduğunu vurgulayan Rabi, kılavuz kaptanların en üst düzeyde performans ve hazırlıkla görev yaptığını ifade etti.

Seyrüsefer raporlarının kanaldaki geçiş oranlarında iyileşme gösterdiğine dikkati çeken Rabi, ağustos ayında 68,3 milyon ton net yük taşıyan 1358 geminin kanaldan geçtiğini ve 567,1 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.

Rabi, geçen yılın aynı ayında ise 45,2 milyon ton net yük taşıyan 1070 geminin geçtiğini ve 326 milyon dolar gelir elde edildiğini hatırlatarak, gemi sayısında yüzde 27, net yük miktarında yüzde 51,1 ve gelirlerde yüzde 56,7 artış kaydedildiğini belirtti.

Son yıllardaki küresel ve bölgesel jeopolitik değişimlere değinen Rabi, uluslararası alanda yaşanan krizlerin küresel tedarik zincirlerini doğrudan etkilediğini, ancak Süveyş Kanalı'nın bu zincirlerin güvenliğindeki kritik rolünü ve ikame edilemez konumunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Babulmendeb gerilimi

Mısır makamlarından yapılan bu açıklamalar, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve Süveyş Kanalı'na geçiş kapısı konumunda olan Babulmendeb Boğazı'ndaki gerilimin gölgesinde geldi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından Husilerin Kızıldeniz ve Babulmendeb'deki ticari gemileri hedef alması, büyük denizcilik şirketlerinin rotalarını Ümit Burnu'na çevirmesine neden olmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, yakın zamanda yaptığı bir değerlendirmede, Kızıldeniz'deki gerilimler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinden yaklaşık 11 milyar dolar kayıp yaşadığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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