Suzan Kardeş Bahara Davet Konserinde Çaldı
31.03.2026 00:17
Suzan Kardeş, CSO Ada Ankara'da geniş repertuvarıyla dinleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Sinema-dizi oyuncusu, müzisyen Suzan Kardeş, CSO Ada Ankara'da düzenlenen "Bahara Davet" konserinde sahne aldı.

Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen konserde Kardeş, Balkan ezgilerinden Yeşilçam klasiklerine, Türkçe poptan sanat müziğine ve arabesk eserlere uzanan geniş repertuvarıyla dinleyici karşısına çıktı.

Hareketli sahne performansı ve enerjik yorumuyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan sanatçı, eserleriyle coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kardeş, bahar etkinliklerini daha geniş alanlara taşımak istediğini belirterek, "Aslında çok istediğim gibi kutlayamıyorum. Daha büyük, açık alanlarda, bahçelerde insanlara ritüeller yaptırarak yapmak istiyorum." dedi.

"Bu benim hayalimdi"

Kardeş, bahar etkinliklerini farklı mekanlara taşımayı planladığını belirterek, "Vişnelik'te yapacağız. ODTÜ'de, ayın 4'ünde çok şahane açık alanda müzikli ritüellerle bir Hıdırellez yapacağız. Bu benim hayalimdi." diye konuştu.

Geçen yıl da CSO Ada Ankara'da sahne aldıklarını hatırlatan Kardeş, mekanı çok sevdiklerini, önceki etkinlikte dinleyicilere keseler dağıttıklarını ancak bu yıl takvim nedeniyle bu uygulamayı yapmadıklarını söyledi.

Kardeş, baharın insanlara bereket ve huzur getirmesini temenni ederek, "Bir kere şu savaşlar bitsin. İnsanlar gitsin evlerinde yıkansınlar, kendi yataklarında aileleriyle yatsınlar. Artık bitsin. Belki bu bahar böyle bir şey yaratır, kim bilir?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik
Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama Gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Yalım’a ait işletmelerde arama
Yanan araçtan insan kemikleri çıktı Yanan araçtan insan kemikleri çıktı

00:02
İran’dan ateşlenen füzeyle ilgili “Kürecik“ iddiası
İran'dan ateşlenen füzeyle ilgili "Kürecik" iddiası
23:53
Osimhen’e dev çağrı: Manchester United’a gel
Osimhen'e dev çağrı: Manchester United'a gel
22:35
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:11
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
