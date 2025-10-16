Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 8 yaralı

16.10.2025 10:28
Pakistan'ın Swat bölgesinde bir kamyonun yoldan çıkıp uçuruma yuvarlanması sonucu çoğu çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Swat bölgesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Karaçi merkezli Geo News'un haberine göre, bugün Swat Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

ÖLENLERİN ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK

Acil yardım ekipleri, kazada çoğu çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Ekipler, sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

13:29
Marmara’da 7,5’luk deprem alarmı 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
Marmara'da 7,5'luk deprem alarmı! 7 şehirde eşzamanlı sirenler çalacak
13:19
Genç Fenerbahçeliler’in lideri Cem Gölbaşı’na 6 yıl 10 ay hapis cezası
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası
12:56
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme “Güle güle“ dedi
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
12:50
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
12:43
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın
12:17
Bahçeli’nin çağrısı sonrası MSB’den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık
