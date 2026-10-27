SYDV performansında öne çıkan 17 mülki idare amiri Bakan Çiftçi'den belge aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SYDV performansında öne çıkan 17 mülki idare amiri Bakan Çiftçi'den belge aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SYDV performansında öne çıkan 17 mülki idare amiri Bakan Çiftçi\'den belge aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SYDV'lerin 2025'in ikinci yarısı ile 2026'nın ilk yarısını kapsayan performans değerlendirmesinde öne çıkan 17 mülki idare amirine belge takdim etti. Belgeler, SEGE'de ilk üçteki vakıfların başarısının ödüllendirilmesi kapsamında verildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) 2025 yılının ikinci ve 2026 yılının ilk yarısını kapsayan performans değerlendirmelerinde öne çıkan 17 mülki idare amirine performans ve başarı belgelerini takdim etti. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En değerli nişanımız milletimizin hayır duasıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın (SYDV) 2025'in ikinci ve 2026'nın ilk yarısını kapsayan performans değerlendirmelerinde öne çıkan 17 mülki idare amirimize Performans ve Başarı Belgelerini takdim ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan SYDV'lere verilen performans karnelerinde; hanelerin ihtiyaçlarına uygun hizmet, yardım miktarlarının doğru tespiti, karar süreçlerinin zamanında yürütülmesi, vefa hizmetlerinin etkinliği ve aktif hane ziyaretleri değerlendirildi. İl ve ilçelerimizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini esas alan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) kademelerinde ilk üçteki vakıflarımızın başarılarını ödüllendirdik. Mülki idare amirliği, milletimizin derdiyle dertlenmek, devletimizin şefkatini her haneye ulaştırmaktır. Bir yaşlımızın kapısını çalmak, ihtiyaç sahibi bir ailemize el uzatmak ve hayır duası almak, başarının en kıymetli karşılığıdır."

BAŞARI BELGESİ VERİLEN 17 MÜLKİ İDARE AMİRİ

Başarı belgesi takdim edilen mülki idare amirlerine ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Başarı belgelerini takdim ettiğimiz mülki idare amirlerimiz; Muş Valisi Sayın Avni Çakır, Tirebolu Kaymakamı Sayın Tuncay Kaldırım, Tokat Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Aslaner, Samandağ Kaymakamı Sayın Emre Dündar, Horasan Kaymakamı Sayın Mesut Ozan Yılmaz, Pülümür Kaymakamı Sayın Mehmet Akif Temur, Ankara Vali Yardımcısı Sayın Gürkan Demirkale, Yenişehir Kaymakamı Sayın Yunus Ataman, Tatvan Kaymakamı Sayın Yiğit Yaşar Demirer, İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Sayın Mustafa Akın, Narman Kaymakamı Sayın Erkan Adıbelli, Altınova Kaymakamı Sayın Göksu Bayram, İzmit Kaymakamı Sayın Yusuf Ziya Çelikkaya, Konya Vali Yardımcısı Sayın Zeyit Şener, Erdemli Kaymakamı Sayın Aydın Tetikoğlu, Aydıncık Kaymakamı Sayın Mehmet Çelik, Sivrihisar Kaymakamı Sayın Yunus Emre Temel. Mülki idare amirlerimizi tebrik ediyor, özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimizin hayır duasına layık eylesin."

Kaynak: DHA
İçişleri BakanıPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Süleymancılar’ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
20:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fon soruşturmasında 1 milyon TL’ye kadar ödemeler cuma günü itibarıyla başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Fon soruşturmasında 1 milyon TL'ye kadar ödemeler cuma günü itibarıyla başlıyor
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
19:02
İsrail’de Netanyahu’nun en yakın rakibi Liberman’dan açıklama
İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama
18:44
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
18:43
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 20:13:15. #7.13#
SON DAKİKA: SYDV performansında öne çıkan 17 mülki idare amiri Bakan Çiftçi'den belge aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei