SYRIZA Lideri Stefanos Kaselakis Zorunlu Askerlik Görevine Teslim Oldu

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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis zorunlu askerlik görevi için birliğine teslim oldu.

Kaselakis, Yunanistan'da zorunlu olan askerlik görevini yapmak üzere, görev yapacağı Thiva iline gitti.

Thiva'da halkla bir araya gelen Kaselakis, "Burada bulunmak, vatanıma, sevdiğim ülkeme, memleketine dönmüş bir diaspora üyesi olarak hizmet etmek benim için bir şeref." diye konuştu.

Kaselakis, kendisini askere uğurlamaya gelenlere veda ederek 20 gün görev yapacağı birliğine teslim oldu.

Yunanistan'da özel şartlar haricinde mecburi askerlik süresi 12 ay. Bu süre, sürekli yurt dışında ikamet edenler için ise 6 ay.

Kaselakis, 35 yaşını doldurmuş bir diaspora üyesi olarak, 20 gününü silahlı kuvvetlerde hizmet etmek koşuluyla, 6 aylık sürenin geri kalanı bedelli tamamlama hakkına sahip.

SYRIZA'nın 24 Eylül 2023'teki başkanlık seçimlerinde birinci olan Kaselakis, SYRIZA ve ana muhalefetin yeni lideri olmuş ancak kendisine yönelik tepkiler partiden kopuşlara neden olmuştu.