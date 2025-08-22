Szijjarto'dan ABD-AB Anlaşmasına Eleştiri - Son Dakika
Szijjarto'dan ABD-AB Anlaşmasına Eleştiri

22.08.2025 11:40
Macaristan Dışişleri Bakanı, yeni ticaret anlaşmasını 'ABD için iyi, Avrupa için kötü' olarak değerlendirdi.

BUDAPEŞTE, 22 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının ayrıntılarının açıklanmasının ardından eleştiride bulunarak, anlaşmanın AB'ye karşı Washington'u kayırdığını söyledi.

AB ve ABD, perşembe günü erken saatlerde temmuz ayı ticaret çerçevesinin detaylarını açıklayarak gümrük vergisi sınırlarını belirlemiş, ancak şarap ve dijital düzenlemeler gibi önemli alanları kapsam dışı bırakmıştı.

Ortak açıklamaya göre ABD, otomobiller, ilaçlar, yarı iletkenler ve kereste dahil olmak üzere AB'nin çoğu ihracatına yüzde 15'lik azami toplam gümrük vergisi uygulayacak.

AB ise, ABD'nin tüm endüstriyel mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırmayı ve Amerikan deniz ürünleri ile tarım ürünlerine yönelik pazar erişimini genişletmeyi taahhüt etti.

Szijjarto, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada anlaşmayı "ABD için iyi, Avrupa için kötü" olarak nitelendirerek Macaristan hükümetinin stratejik ortak şirketlerle sanayi ve iş koruma önlemleri konusundaki istişarelere devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Dış Politika, Macaristan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

