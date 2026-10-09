T24\'ün erişim engeli itirazı reddedildi, karar AYM\'ye taşınacak

(ANKARA) - T24'ün internet sitesi ve X hesabına "LGBT propagandası" gerekçesiyle getirilen erişim engeline yaptığı itiraz, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. T24, kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün internet sitesi ve X hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. T24, karara 1 Ekim'de itiraz etti. İtirazın ardından 5 Ekim'de dilekçenin "ivedilikle değerlendirmeye alınması" için ek başvuru yapıldı. T24'ün itirazı İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Hakimlik kararında, erişim engeline ilişkin kararın "usul ve yasaya uygun olduğu", "kararın gerekçesine göre yerinde olduğu" ve "kararı değiştirecek herhangi bir somut delil olmadığı" belirtildi.

T24'ÜN İTİRAZ DİLEKÇESİNDE NE DENİLDİ?

T24 avukatları Özlem Tekşen ve Gökhan Tekşen tarafından sunulan itiraz dilekçesine, İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu hukukçu Kerem Altıparmak da görüşleriyle katkı sundu. Dilekçede, erişim engeli kararının Anayasa, ilgili kanun hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AYM içtihatlarına aykırı olduğu belirtildi.

Kararda maddi hatalar bulunduğu ve "son 1 yılda 118 aile yapısını bozacak nitelikte yazı kaleme alındığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bu 118 içerikten yalnızca 21'inin son bir yıl içinde kaleme alındığı, yazıları yazdığı belirtilen 57 yazarın 22'sinin ise yıllar önce T24'ten ayrıldığı kaydedildi. Dilekçede ayrıca bazı yazıların 5, 10 ve 15 yıl önce yayımlandığı, karara konu içeriklerle ilgili araştırmanın ise AYM tarafından hukuka aykırı bulunan "toplu sanal devriye" yöntemiyle yapıldığı belirtildi.

"SİTENİN BÜTÜNÜNE ERİŞİM ENGELİ ORANTISIZ"

Dilekçede, hukuka aykırı olduğu değerlendirilen içeriklerin tek tek engellenmesinin teknik olarak mümkün olduğu belirtilerek, haber sitesinin tamamına erişim engeli getirilmesinin orantısız olduğu savunuldu. Erişim engelinin ifade ve basın özgürlüğünün yanı sıra mülkiyet hakkını da ihlal ettiği belirtilen dilekçede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini ilk aşamada reddeden hakimliğin, itiraz üzerine aynı talebi neden kabul ettiğinin de kararda gerekçelendirilmediğine dikkat çekildi.

Dilekçede, erişim engeline gerekçe gösterilen yazıların "olgusal bilgi/haberden ziyade köşe yazarlarının fikirlerini yansıtan değer yargıları olduğu" ifade edildi. Bu yazılarla Türk toplumu ve aile yapısının nasıl zayıflatıldığının somutlaştırılmadığı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesindeki hukuki amaçlarla içerikler arasında illiyet bağı kurulamadığı savunuldu.

AYM'NİN EMSAL KARARLARINA İŞARET EDİLDİ

T24'ün itiraz dilekçesinde AYM'nin 8/A maddesi kapsamındaki erişim engellerine ilişkin emsal kararlarına da yer verildi. Dilekçede, AYM'nin bu yetkinin ancak "gecikmesinde sakınca bulunan bir durumun varlığı" halinde uygulanabilecek istisnai bir koruma tedbiri olduğunu vurguladığı belirtildi. URL bazlı engelleme ile ihlalin neden önlenemediği gerekçelendirilmeden tüm siteye erişimin engellenmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiğine ilişkin AYM kararlarına işaret edilen dilekçede, AİHM'nin de internet sitelerine erişimin engellenmesi konusunda benzer değerlendirmeler yaptığı belirtilerek, AYM'nin "Keskin Kalem" pilot kararına atıf yapıldı. Dilekçede, söz konusu kararda, internet yayınlarına erişimin engellenmesine ilişkin sulh ceza hakimlikleri tarafından uygulanan usulün sistematik ve yapısal hak ihlallerine yol açtığının tespit edildiği ifade edildi.

T24, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin itirazın reddine ilişkin kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak.