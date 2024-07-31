T3Al Hackathon Yarışması, Genç Mühendis Adaylarının Motivasyonunu Artıracak

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Genç mühendis adaylarının motivasyonlarını artırmak ve hayal güçlerini genişletmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek T3Al Hackathon Yarışması, TEKNOFEST 2024'te teknolojiseverlerle buluşacak.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı yürütücülüğünde T3Al Büyük Dil Modeli Geliştirme Projesi paydaşlarının desteğiyle düzenlenecek yarışma, kamu, özel sektör ve üniversitelerin katılımına açık gerçekleştirilecek.

T3AI Hackathon Yarışması, Türkiye'nin Büyük Dil Modeli (BMD) teknolojisini geliştirmek ve bu teknolojinin toplumda yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla organize edildi. Bu kapsamda, dil bariyerini ortadan kaldırarak yaşam kalitesini artıracak uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Yarışmayla, Türkçe'nin zengin dil bilimsel yapısını ve kültürel çeşitliliğini yansıtarak, yerel dil özelliklerini daha iyi anlayıp yorumlayabilen Türkçe BDM'ler oluşturmak amaçlanıyor. Böylece Türkçe konuşan kullanıcılar için daha doğal, anlaşılır ve etkileşimli dijital deneyimler sunulabiliyor.

İki ana kategoride gerçekleştirilecek T3AI Hackathon Yarışması'nda, "Büyük Dil Modeli ile Uygulama Geliştirme Kategorisi"nde birincilik ödülü 80 bin, ikincilik ödülü 70 bin ve üçüncülük ödülü 60 bin lira olarak belirlendi.

"Büyük Dil Modeli İnce Ayarlama Kategorisi"nde de birinciye 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye 60 bin lira ödül verilecek.

Yarışmacılara, T3AI BDM API'sine ve T3AI BDM ağırlık dosyalarına erişimle proje geliştirme imkanı sunulacak. Sunulan projeler, yaratıcılık/benzersizlik, gelecekteki potansiyel, teknik uygulama ve sunum kalitesine göre değerlendirilecek.

Türkiye ve yurt dışında eğitim gören üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora) ve mezunlar T3AI Hackathon Yarışması'na katılabilecek.

Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen T3AI Hackathon için başvurular 15 Ağustos'a kadar yapılacak. Katılmak isteyenler, TEKNOFEST'in resmi web sitesini ziyaret edebilir.