Taal lideri Tıybi, Netanyahu ve ofis yetkililerine seçim müdahalesi soruşturması istedi - Son Dakika
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Taal lideri Tıybi, Netanyahu ve ofis yetkililerine seçim müdahalesi soruşturması istedi

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Taal Partisi lideri Ahmed Tıybi, Kanal 12'de yayınlanan iddiaların ardından seçimlere müdahale şüphesiyle Başbakan Netanyahu ve ofisindeki yetkililer hakkında polis soruşturması başlatılmasını talep etti. Talep, yeni hükümeti kurma müzakerelerinin sürdüğü dönemde geldi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste bileşenlerinden Taal Partisi lideri ve milletvekili Ahmed Tıybi, "seçimlere müdahale" şüphesiyle geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ofisindeki yetkililer hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Tıybi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda gazeteci İlana Dayan tarafından yayınlanan haberdeki "sarsıcı ifşaatların", kolluk kuvvetlerinin siyasi amaçlarla kullanılması suretiyle "seçimlere müdahale" şüphesiyle Netanyahu ve yakın çevresi hakkında derhal polis soruşturması başlatılmasını gerektirdiğini belirtti.

Kanal 12'nin ortaya çıkardığı bilgileri "demokrasinin temellerini tehdit eden mafyavari bir davranış" olarak nitelendiren Tıybi, "Netanyahu dahil hiç kimse hukukun üstünde değildir." ifadesini kullandı.

Tıybi'nin açıklaması, Kanal 12 televizyonunda yayınlanan ve 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin arifesinde emniyet ve güvenlik birimlerinin attığı adımların perde arkasını ele alan haberin ardından geldi.

Haberde yer alan iddialara göre, Netanyahu'nun Genel Sekreteri İdo Norden, seçim arifesinde Emniyet Genel Müdürü'nün ofisiyle iletişime geçerek Birleşik Arap Listesi (Raam) aktivistleri hakkında şikayette bulundu.

Norden'in ayrıca polisi, daha önce Başbakanlık Ofisi'nde görev yapmış bir istihbarat kaynağına yönlendirdiği ve bu kişinin aktivistler aleyhinde suçlayıcı bilgiler sunduğu öne sürüldü.

Polisin, Başbakanlık Ofisi'nden gelen şikayet ile bu bilgileri dayanak göstererek, herhangi bir arama veya yakalama kararı olmaksızın aktivistlerin evlerine baskın düzenlediği ve gözaltılar gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı David Zini'nin seçim günü "dış müdahale şüphesi" gerekçesiyle 5 Arap milletvekilinin telefonlarının dinlenmesi talebinde bulunduğu ancak Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın bu talebi reddettiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu iddialar, yeni hükümeti kurma müzakerelerinin devam ettiği ve güvenlik birimlerinin seçim sürecinde Arap partileri ile aktivistlere yönelik tutumuna dair tartışmaların sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.

İsrail'de hükümet kurma süreci

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Netanyahu bloğu 53, Gadi Eisenkot bloğu 48, Arap partileri ise 19 milletvekili çıkarmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 120 sandalyeli mecliste 67 milletvekilinin desteğini alan Eisenkot'u 8 Kasım'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Netanyahu 46 milletvekilinin desteğini alırken, 7 milletvekili ise çekimser kalmıştı.

Yasalar gereği hükümeti kurmak için 6 Aralık'a kadar 28 günlük süresi bulunan Eisenkot'un, bu sürenin yetmemesi halinde Cumhurbaşkanı Herzog'dan 14 günlük ek süre talep etme hakkı bulunuyor.

Eisenkot'un hükümeti kurabilmesi için mecliste en az 61 milletvekilinin güvenoyunu alması gerekiyor.

Kaynak: AA
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