Tacikistan'a 110 Milyon Dolar İnsani Yardım

Güncel

Tacikistan, geçen sene 110 milyon dolar değerinde insani yardım aldı.

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, 2024'te ülkeye 51 ülkeden 110 milyon dolar değerinde insani yardımın ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, insani yardımların, aralarında un ve bitkisel yağın da bulunduğu gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ile diğer eşyalardan oluştuğu kaydedildi.

Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 39,3'lük payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 15,8'lik payla ABD, yüzde 13,8'lik payla Kazakistan ve yüzde 7,3'lük pay ile Rusya izledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden biri olan Tacikistan, 2023 yılında dünyanın 61 ülkesinden toplam 95 milyon dolar insani yardım almıştı.