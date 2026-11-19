DUŞANBE, 19 Kasım (Xinhua) -- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkenin başkenti Duşanbe'de konuk ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili işbirliğinin mevcut durumunu ve geleceğini ele aldı.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günkü görüşmede iki taraf, Tacikistan ile ABD arasındaki işbirliğinin ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırım, sosyal ve insani işler ile güvenlik gibi çok çeşitli karşılıklı ilgi alanlarını kapsadığını belirtti.

Açıklamaya göre, toplantıda ele alınan başlıca konular arasında madencilik sektöründeki uzun vadeli işbirliği yer alırken, iki taraf, bilgi teknolojisi ve yapay zeka alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliği potansiyelini de vurguladı.

Taraflar, terör ve aşırıcılık, siber tehditler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ve sınır ötesi organize suçlarla mücadelede iki ülkenin ilgili kurumları arasında daha fazla koordinasyon sağlanması konusunda da görüş alışverişinde bulundu.